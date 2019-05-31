被藍營議員認證「綠蛆」 反韓臉書小編：可以告嗎？

2019-05-31 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁《高雄點 Kaohsiung.》近期公布高雄金色水溝蓋，上頭還有韓國瑜Q版圖樣，引發民眾撻伐高雄市施政；藍營議員邱于軒對此認證該專頁小編是「綠蛆」，讓該名小編氣憤指出「可以告議員嗎？」。

臉書粉絲專頁《高雄點 Kaohsiung.》27日貼出高雄金色水溝蓋照，能看見排水面積縮小，還有著Q版韓國瑜圖樣，引發台南市立委王定宇批評，更受到網友熱烈撻伐；而後又轉貼大寮居民向韓國瑜下跪陳情的新聞，有韓粉轉告藍營議員邱于軒：「這個《高雄點》現任市府管不到嗎」，邱于軒回覆：「我有告了！」

臉書粉絲專頁《高雄點 Kaohsiung.》今（31）日發現，有韓粉用臉書留言功能向邱于軒表示：「高雄點的小邊就是綠蛆無誤，動不動還會把人禁言！」，邱于軒回覆：「沒錯。」讓該專頁小編相當不滿，他表明：「我們可是被議員認證的綠蛆呢，那我可以告議員嗎？一個民選議員跟著民眾附和你看好不好笑」。

不少網友得知此事後，紛紛留言聲援該專頁小編「好開心，可以賺外快囉」、「那位議員也常常封鎖人ㄟ！那他是？」、「泛藍支持者普遍都沒啥論述，素質低落水準也很差」、「等一下，動不動把人禁言的不就是邱于軒自己？」、「我只記得廁所議員」。

臉書粉絲專頁《高雄點 Kaohsiung.》全文

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