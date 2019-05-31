朱立倫訪金門：會向習表達「一國兩制在台灣沒有市場」

2019-05-31 16:32

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨總統參選人朱立倫「台灣更好」行程，今天開拔到離島金門，他說，如果當選中華民國總統，將邀請中國領導人習近平到金門舉行會談，發表和平宣言，也會明確向習近平表達：「一國兩制在台灣沒有市場」。

朱立倫由國民黨籍金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊陪同，在金門國家公園管理處長曾偉宏引導下，走訪位於古寧頭「金門和平園區」，先在前總統馬英九立下的「和平台海、繁榮永續」石碑前停駐，再轉往敲響和平紀念鐘。

朱立倫說，金門過去是戰地，是多少軍民傷亡、傷心的地方，也是過去簽署「金門協議」的所在地，希望未來當選總統，國民黨重新執政，將邀請中國領導人習近平到金門。

他說，兩岸最高領導人會談不需要在國外，就在金門，透過金門會談展現兩岸人民追求和平的決心，最好就在和平公園區，發表永久和平宣言，讓全世界知道炎黃子孫、中華兒女及兩岸人民是永遠追求和平的。

朱立倫說，金門、廈門變成「雙門共同生活圈」，讓金門四通八達，四通就是通水、通電、通氣、通車，對金門來講，透過通車，不僅可解決交通問題，還可以創造更多觀光收益；如果中國人民到廈門可以通車到金門，台灣到金門的人直接到廈門，這生活圈就會變成最好的和平圈。

他說，未來不用擔心發生戰爭，雙邊就是一個生活圈，如果金、廈成功，將來推動馬祖或整個的雙邊生活圈；也會向對岸明確的表達，一國兩治在台灣是沒有市場，追求的是兩岸和平、兩岸合作。朱立倫強調，反對台獨，堅決的希望透過和平合作創造雙贏。

朱立倫說，這個主張一定是國民黨共同的主張，未來2020年也會是中華民國的主張。

朱立倫說，根據民調數據，有71%民眾贊成金門會談，兩岸領導人真的不需要到新加坡去碰面，未來如果有這樣的會談，「就是到金門」。

楊鎮浯說，某個程度上，金、廈生活圈已有局部實現，善用金門可以在兩岸之間創造美好的未來；過去所有兩岸間的破冰都是從金門開始的，包含過去兩岸人道遺返、相關協議及福建地區赴金馬旅遊，所有兩岸破冰都是從金門開始，深信金門在將來的路上也一定會扮演重要角色。

楊鎮浯說，針對朱立倫市長的想法和具體的做法，以一位候選人而言，朱市長是第一位把兩岸和金門的需求聽進去，並轉換為具體的政見。

朱立倫隨後前往馬山觀測所等景點參訪，下午預計探視八二三砲戰遺族，稍晚準備接受地方有線電視台訪問。

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