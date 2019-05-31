創「4個首度」漢光35號演習中午順利落幕

2019-05-31 15:41

〔記者黃欣柏／台北報導〕國軍漢光35號演習今天中午順利落幕，本次演習共創下「4個首度」，包括「首度在兵推中納入假訊息演練」、「F-16V等新興兵力首度投入操演」、「愛國者飛彈首度駐防大佳河濱公園」及「首度徵用蚵棚架設阻絕設施」，凸顯國軍與時俱進、捍衛國土決心。

據悉，漢光35號演習可分為「電腦輔助指揮所演習（電腦兵推）」及「實兵演習」兩大部分，其中電腦兵推已於上月26日間實施完畢，實兵演習則從本月27日舉行至今天中午落幕。

細數本次漢光演習的特別之處，首先是電腦兵推首度納入假訊息演練，先模擬共軍利用假訊息造成國內民心浮動，再由國軍政戰部門以影像、照片、懶人包等方式製作文宣，演練第一時間安定民心、軍心。

在實兵演習部分，除了經由「鳳展專案」改良的F-16V戰機在彰化戰備道成功起降，國造雲豹八輪甲車昨也投入屏東滿豐訓場實彈射擊，而去年11月成軍的派里級雙艦「銘傳」與「逢甲」也參與了29日的東部海域實彈演練。

說起本次漢光最大亮點，莫過於28日進行的「彰化戰備道戰機起降訓練」，這不但是F-16V戰機首度在國人面前亮相，也是2014年來國軍首次戰備道演練。

最為特別的一項課目，則應屬第四作戰區29日在西部沿海實施的「航道阻絕設置操演」，是軍方首度徵用出海口周邊漁民的船隻及蚵棚來阻滯敵軍登陸。根據軍方人士說明，遍布我國雲嘉南沿海地區的蚵棚，在戰時徵用可使敵人難以登陸，甚至無法靠岸搶灘。

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