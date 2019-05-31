嘉縣府花2800萬辦活動做藝術品 縣議員怒批「再用主管就切腹自殺」

2019-05-31 15:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府去年於前縣長張花冠任內用動用第二預備金內辦理地景藝術及歲末戶外演出2案共2800萬元，引發爭議，於3月29日前次會期被縣議會擋下，決議保留未通過審議；今天縣議會臨時會進行聯席審查，縣府再提請審議，由於活動已執行，財稅、主計單位說明若編列在明年總預算，恐排擠其他支出，縣議員李國勝怒批，「以後再用二備金辦活動主管應切腹自殺」，後經討論，議會決議未來縣府若動支二備金，需審慎考量，此案通過聯審。

嘉義縣文觀局去年編列1000萬元辦理地景藝術，再用二備金900萬元，合計1900萬元製作執行「2018嘉義縣地景藝術規劃設計執行案」，製作10件藝術品，並在去年12月以二備金1900萬元辦理「嘉義縣歲末戶外演出規劃執行委託服務案」，共3場歲末大型戶外表演，藝術品已製作完成，活動辦理完畢。

財稅局、主計處說明，前次臨時會議會決議保留此案，縣府擬編入明年度總預算，而監察院已要求各級政府不得預列歲入，若編入明年預算，恐排擠其他必要支出，因此再提此案，在去年二備金內執行預算，請議會支持。

縣議員詹琬蓁說，過去常在議會質詢，質疑為何縣府要虛列歲入，縣府總回應因財政困難，需要先虛列預算，才能建設，但現在卻說明年可以不虛列，「議員以前講都是廢話嗎？」每年都虛列二十幾億元，但監察院要求不能虛列就可以，「沒糾正就這樣下去，議員講的都廢話？」也認為二備金不應用於辦活動。

縣議員王啓澧說，先前議會決議不可用於二備金，因為二備金是救命錢，他認為當時要花此筆經費時的縣府主管真的不用心，如今縣府再提案審議，「我原本要退席抗議」，但財主如此解釋，也只能表達意見。

李國勝說，縣府用二備金辦活動，讓縣民觀感非常差，縣府團隊不用心，雖是前縣長張花冠任內的活動案，和現任縣長翁章梁無關，但請未來財主單位要有義務說明，「作縣長的頭殼也要靈光」；他原本提議附帶決議「若再用二備金辦活動主管要切腹自殺」，後經緩頰，他表示，若再用二備金辦活動，一定對一級主管提出不信任案。

聯席審查主席陳柏麟說，由於此案若在明年預算編列，排擠效應可能會延伸到明後年，聯席審查同意通過此案，並請縣府動用預報金時審慎考量。

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