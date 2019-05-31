讓藍營女議員暴哭 高市教育局長遭砲轟道歉

2019-05-31 13:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員李亞築指控路竹區下坑國小校長洪秀熒，仗恃是副市長洪東煒妹妹、涉嫌偽造文書，引發地方議論，不料高市教育局長吳榕峰事後又上電視辯護並說有人「別有居心」！高市議員李亞築今天為此再次質詢並淚灑議事廳，國民黨團多位議員全力相挺李亞築，接力砲轟吳榕峰，吳榕峰當場致歉。

吳榕峰除表達誠摯歉意，並澄清「別有居心」說並非指議員，而是懷疑提供資料者，他同時對第一時間沒把調查資料提供議員、以及上電視發言不夠嚴謹等情況，向議長、議會道歉。

高雄市長韓國瑜也出面緩頰，強調此案已進入司法階段，且不會是最後一個，他也代表市府向議員致歉，形容吳榕峰是直腸子的人，但也是雙語教學專家，希望這事到此為止，市府會全力辦好教育。

李亞築本月29日質詢指出，路竹區下坑國小校長洪秀熒未告知家長會，私自動用27萬餘元，其中9萬8千元用來買皇室露臺圓桌、10萬元進行洗手台改建，但家長會希望換飲水器與教學學電腦，卻被否決。

對此，教育局長吳榕峯當時答詢，該校長是品德楷模校長，評鑑優等；此話引起李亞築不滿，批評洪校長涉嫌偽造文書，未經家長會長同意私刻印章，該校已有15位老師連署，但校長卻嗆聲背後有「有力人士」。

李亞築點名「有力人士」就是副市長洪東煒，但洪東煒極力為妹妹辯護，反引起身兼國民黨總召的高市議員曾俊傑強烈不滿，當場砲轟洪東煒態度不佳，曾俊傑說，事情鬧到這樣，老師與家長都在連署，表示不適任換校長有這麼困難嗎？

韓國瑜強調，如果有不法，不管是誰都會移送檢調，他的團隊沒有特權，洪校長還有一年任期，會請葉匡時副市長督導教育局。

原以為爭議暫時告一段落，不料吳榕峰事後受邀上媒體談論此案，除重複在議會廳惹毛國民黨議員的說法，還多出一句「別有居心」，引發國民黨團強烈反彈。

李亞築今天借用同黨議員時間，直言無法忍受教育局長上節目抹黑，說著說著感覺委曲，當場淚灑議場，同僚陸續過去安慰。

國民黨團總召曾俊傑、國民黨籍副議長陸淑美接力對教育局長吳榕峰開砲，痛批他答詢議員時就態度不佳，不但手指著議員插腰，竟然事後還上電視，是要選舉嗎？議員身負選民所託，反映民眾陳情有錯嗎？教育局長為何第一時間沒把調查資料提供議員？把單純的陳情案弄得這麼複雜，也讓新科議員服務熱忱心灰意冷。

議長許崑源也看不下去，告誡教育局長，這樣指是讓大家看笑話。

李亞築結束質詢後，由多位議員陪同、哭著離開會場，後來被請到國民黨團辦公室休息，避免情緒再被影響。

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