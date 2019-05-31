確定要告吳子嘉？謝震武提醒韓國瑜當心「後果」

2019-05-31 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉在30日爆料，指稱高雄市長韓國瑜和「新莊王小姐」有段長達十年的婚外情，還生了一個小孩。韓國瑜則立刻發表聲明，將委請律師準備提起誹謗告訴，連同不經查證引用不實指控的電視媒體及名嘴，都將考慮一併提告。對此，政論節目主持人謝震武提醒韓國瑜若要告人，將要背負「誣告」風險，「萬一如果有，那韓市長後面也不要混了」。

30日播出的政論節目「新聞面對面中」，主持人謝震武以自己律師身分提醒韓國瑜，他表示「我要把所有的法律狀況講清楚，如果後面有這麼一回事，韓市長會有誣告的問題」。謝震武指出，當韓市長大動作表示要去告，這個動作就是要「自清」，他的目的就是在這。

謝震武接著開玩笑表示，韓市長做出這麼大的動作以後，明天會看到一個畫面，就是律師拿了包包，到地檢署前面去，讓媒體記者拍照，「然後要走的時候還會有人說，『不好意思我剛剛沒拍到，再來一次』」。

謝震武接著警告，韓國瑜這個動作大到「我講說他要背負的是誣告」，萬一韓國瑜告下去後，真的有這樣的事情，「那韓市長後面也不要混了，你什麼初選、大選、市長什麼都完了」。來賓台北市議員李柏毅也補充「也不要選了，信用破產了」。

對此，來賓國民黨立委柯志恩則強調，韓國瑜最不能忍受的就是家庭關係遭到破壞，這件事情完全是衝著他的家庭而來，所以韓國瑜的動作當然要夠大。柯志恩也說，韓國瑜目前為止簡直受到「內外交迫」的壓力。柯志恩認為，韓國瑜的智囊團、危機處理小組應該趕快成軍，否則離7月5號（國民黨初選民調開始日）剩不到多久，若放任這件事情繼續下去，民調一定會受到影響，所以對這件事情，「動作一定要大一點，更堅定一點」。

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