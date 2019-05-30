金門縣議會直播條款三讀通過 明年1月1日生效

2019-05-30 23:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會今天三讀通過「直播」條款，議長洪允典說，透過直播可以讓民眾更清楚看見議員的表現，有助提升問政品質；縣議員董森堡說，這是縣議會的一小步，卻是金門民主政治的一大步。

金門縣議會第7屆第1次定期會3讀通過「金門縣議會議場錄音錄影管理規則」第2條及第10條條文修正草案，條文配合內政部去年11月30日發布修正「地方立法機關組織準則」第25條及第37條條文。

縣議會修正後的錄音錄影管理規則第2條及第10條條文，有關大會會議，除考察及現勘外，會議實況應透過網路或電視全程直播，大會及委員會會議應全程錄影，於會議後15日內將影音檔公開於網站至少5年；此項規則將自民國109年1月1日施行。

另外，縣議會同步通過「金門縣議會議事規則第20條、第73條及第78條條文」修正草案，內容指縣議會議事日程於程序委員會成立前，由議長逕核提大會商定並公開於網站；定期會或臨時會應製做會議紀錄，除考察及現勘外，應製作議事錄，分別於會議後1個月內及6個月內，公開於網站至少5年，109年1月1日施行。

這兩項規則的通過，確立金門縣議會在大會會議過程的影、音及文字，均將在一定時效內，透過網路以最快速的方式呈現在選民面前，讓選民可以檢視縣議員在議會問政的表現，對於未來縣議員的選舉文化，將產生一定影響。

一直從旁關注直播法案進度的議長洪允典說，修法是因應中央法令的規定，雖然每位議員問政各有優、缺點，但為民服務的心是一致的，議員透過直播可以快速回應選民期許，有助提升問政品質。

在臨時會提案建議修正「金門縣議會議場錄音錄影管理規則」的縣議員董森堡強調，相關修正內容是由議會提出，送定期大會審議通過，感謝議長洪允典於此會期展開直播測試，讓郷親可以看到議會的質詢與開會狀況。

「地方立法機關組織準則」第25條及第37條條文，對於地方各立法機關有關影音直播及議事紀錄均有規定，訂定民國109年1月1日生效；金門縣議會依程序，在法令生效前完成立法，縣議會此次定期大會期間，已開始直播測試。

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