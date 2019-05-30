談參選總統 王金平：消除內鬥、兩岸和經濟3大困境

2019-05-30 21:38

〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨總統初選備受關注，前立法院長王金平今晚到中和東德宮參拜，致詞時更誓言要解決台灣3大困境，包括朝野族群內鬥、兩岸和平和經濟發展，他說，參選總統不是為了名、利和權，是為了做好富國利民的工作。

王金平今晚到中和東德宮參拜，致詞時更不忘提到近日的總統初選，除了希望民眾能支持讓他順利得到國民黨提名，贏得明年總統大選，他更指出，這次投入初選，不是為了「權」、為了「名」，更不是為了「利益」，「總統權」是讓他做富國利民的工作，自己希望能消除台灣的3大困境，第一是希望國內朝野族群不要再內鬥、對立或衝突，讓社會祥和；第二是解決兩岸的問題，雖然現在兩岸很不和平，也越來越有冷戰趨勢，但希望未來能改善，恢復兩岸和平，解決國際問題；第三就是促進經濟發展，但只要前2項能困境解除，經濟發展一定就能達成，希望讓台灣錢淹腳目的時代可以回來。

而談到鴻海董事長郭台銘呼籲將手機納入民調，他說，這個建議能請黨中央納入考量，在民調辦法中能夠加以考慮。被問到近日是否與台北市長柯文哲見面談合作，王則說，「那是兩、三個星期前，只是純見面，大家喝杯酒，高興一下就好」，沒有談合作事項。

面媒體追問，郭台銘、柯文哲和高雄市長韓國瑜都好像想拉攏他？王金平說，「不知道，大家應該多交流、大家一起合作」。對於初選輸了，是否會支持黨內其他的參選人？王金平也僅回應，「我們大家都要合作」。

此外，被問到美麗島電子報董事長吳子嘉今天爆料韓國瑜有第三者，王金平則說，「這個問錯人了，我不知道這件事」，沒有聽過王小姐這號人物。

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