外遇生女？韓國瑜：是對人格及家庭的摧毀 政治企圖明顯

2019-05-30 20:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜外遇生女，韓國瑜今天表示，這是造謠，這不只是要終止其政治生涯，也是對其人格、家庭摧毀，且在6月1日凱道造勢前引爆，是要摧毀支持者信心，政治意圖明顯，將提告藉由公權力調查來還他清白。

韓國瑜今天夜間與大社區農會產銷班座談，他針對外遇生女回應時指出，他這2年來被抹黑很多，包括菜蟲、黑道、流氓、賣台中共同路人、土包子，去年選舉前有電視主持人說他要賣掉高雄，但他到台北地檢署提告前撤掉，因為他要愛與包容，但絕不是窩囊與退縮。

他表示，現在說他外遇生女、付安養費，抹黑到自己親生孩子不是親生的，在外面生孩子，已經無法再忍，這不只是要韓國瑜政治生涯終止，也是對其人格、家庭摧毀，不得不訴諸法律行動，已經委託律師寫訴狀對吳子嘉提出告訴，請檢察官公平偵辦，所有吳子嘉描述的人，請檢察官公正處理，不藉由檢察官公權力介入調查，已經無法還他清白。

韓國瑜說，6月1日凱達格蘭大道很多人要來幫他造勢，在這前2天引爆完全無中生有的造謠，而且是抹黑、中傷，很明顯是打擊支持者信心，政治企圖太明顯，逼到我沒有辦法，請檢察官盡速處理。

至於李佳芬是否「暴跳如雷」？韓國瑜說，這是家裡的事，「暴跳如雷」吳子嘉是不是都看在眼裡了?這許多都是編的，一旦檢察官介入調查，清者自清、濁者自濁，吳子嘉必須舉證孩子在哪裡？錢是誰送的？他要跟檢察官講清楚。

至於他與王小姐關係，他說等檢察官調查後都會清清楚楚，因為所有人都會被傳訊。

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