沒有消滅老車 蔡英文：大型柴油車汰舊換新最高補助180萬

2019-05-30 16:22

〔記者陳心瑜／新北報導〕總統蔡英文今天下午在環保署長張子敬陪同下，赴新竹物流三重營業所參加「新竹物流公司大型柴油車新車交車儀式」，蔡英文強調，政府絕對沒有要消滅老車，去年空氣污染防治法通過之後，更積極和運輸界溝通，在空品改善目標不變前提下，一直調整作法，環保署也提出大型柴油車多元輔導方案，秉持標準不加嚴、幫助多很多的精神。

環保署說，新竹物流為擁有3500輛的大型車隊，近年積極配合汰舊換新，2018年至今已經淘汰200多輛柴油車。新竹物流則說，今天這批共新車共150台車，部分為新購、部分為汰舊換新。

蔡英文說，他最掛心的是個人老車司機，因為很多人的身家財產就是那一輛車，政府如果希望他們換車，就要立即給最大幫助，稅多減、補助多一些、期限寬一點，問題就比較容易解決。

蔡英文說，行政院長蘇貞昌今年就任後，他特別交代蘇院長對於大型柴油車補助有快速、最好的處理，對於大型柴油車的多元輔導協助方案最近出爐，包括「貨物稅條例」已經通過，等總統公告；「海關進口稅則」零組件的關稅減免，立法院已經通過審查，再等一下就會通過。

而個人大型柴油車主最關心的調修燃油控制系統或加裝空氣污染防治設備，現在最高每輛補助10萬元，加裝其他污染染防制設備，每輛最高補助可以到15萬元；汰舊換新車也減徵貨物稅，還有零組件免關稅的措施等，「讓大家多省一點錢」。

蔡英文說，大家最關心的貸款的信保跟利息的補貼，也已在政府的規劃當中，她更提及環保署稍早簡報的內容，駕駛如果使用到全部的方案，最高可減少180萬元支出，是金額相當可觀的補助方案。

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