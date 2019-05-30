同場韓國瑜龍舟點睛 黃捷：印摩天輪凸顯政見沒做到？

2019-05-30 16:37

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市議員黃捷與市長韓國瑜共同為龍舟點睛，她受訪批評韓國瑜在市長獎框套印燙金摩天輪，是「凸顯自己沒達到政績」。

「翻白眼女神」黃捷、立委黃昭順、議長許崑源等數十名民代，今天下午與韓國瑜共同為2019高雄愛河端午龍舟嘉年華24艘點睛，儀式循古禮進行，會場高雄市音樂館廣場豔陽高照，攝氏氣溫超過30度，上百名賓客、法師及禮賓生曬豔陽等候相當辛苦。

而107學年度高雄市長獎框套印有燙金摩天輪圖樣，引發網友譏評「領motel獎」，並稱韓國瑜終於在證書上實現第一項政見。黃捷說，摩天輪對於學習、教育意義到底是什麼，市長還沒完成政見，凸顯自己沒達成政見嗎？民眾更困惑印個燙金摩天輪意義為何？

愛河端午龍舟嘉年華將於端午連假（6月7～9日）舉行，吸引132隊、3135名國內外選手參賽，香港、上海及美國西雅圖均派代表參賽；韓國瑜估計，預計將吸引20萬觀光人次，創造產值4000萬元。

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