立院初審》律師違反「業必歸會」執業 可罰款並廢止證書

2019-05-30 17:12

〔記者謝君臨／台北報導〕現行「律師法」規定，若律師未加入公會，不得執業，但並未明定行政罰則；立法院司法及法制委員會今初審通過「律師法修正草案」，明定若律師有上述情事而辦理訴訟等事件，法務部最高可處50萬元以下罰鍰，並限期停止，未停止最高可再處100萬元罰鍰，並廢止其律師證書。本案須送黨團協商。

現行「律師法」第11條規定，律師未加入律師公會，不得執行職務。律師黃國銘指出，律師若違反「業必歸會」規定，目前頂多就是被律師公會依違反「律師倫理規範」送懲戒，但沒有刑法等問題，也沒有罰錢；整體而言，本次修法有助於律師市場透明化，幫助消費者尋找好的律師，其實是好的。

初審條文明定，領有律師證書，未加入律師公會，意圖營利而自行或與律師合作辦理訴訟、非訟、訴願事件、訴願先行程序等對行政機關聲明不服事件；以經營法律諮詢或撰寫法律文件為業者，由法務部處10萬元以上50萬元以下罰鍰，並命其停止；若不停止，處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並廢止其律師證書。

此外，鑑於現行律師懲戒處分只有警告、申誡、停止執行職務2年以下，以及除名等4種，不是過輕就是過重，本次通過條文另增訂「命於一定期間內自費接受額外之律師倫理規範6小時至12小時之研習」，且除了除名之外，其餘3種處分應併同研習處分，停止執行職務部分，另明定下限為2月以上。

另，政院版原擬針對「無律師證書者執業、律師借牌」等違法行為，由現行處1年以下徒刑，得併科3萬元以上15萬元以下罰金，拉高為處3年以下徒刑，拘役或科或併科40萬元以上200萬元以下罰金，但經在場立委與官員討論後，認為仍有相關細節須釐清，因此相關條文先行保留。

至於「增訂律師及律師懲戒決議書查詢系統」，包括公開律師姓名、性別、出生年、律師證書字號及相片、事務所名稱、所屬地方律師公會，以及相關懲戒處分等資訊，讓民眾得以上網查詢。此一條文因牽涉公開範圍、施行細節等，在場立委要求法務部應研議、彙整相關提案內容，因此也將條文保留。

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