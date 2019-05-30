漢光演習》辛苦演訓還是常被稱作最涼的單位是...

2019-05-30 14:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕曾當過兵、下過基地的阿兵哥，辛苦的演訓過程中，士官兵最喜愛的莫過於休息時「打個小蜜蜂」，俗稱小蜜蜂的民間攤販車，已經成為演習過程不可或缺的記憶，陸軍八軍團今年也打造官方小蜜蜂登場，雖然還沒有供應熱食，但比照營站的平價零食飲料，也算另類要與民間小蜜蜂進行PK。

「小蜜蜂」相傳從早年有駐台美軍時就存在，因為總能知道部隊演訓休息地點，被戲稱小蜜蜂（bee food），除了香煙、罐裝冷飲、科學麵這種基本款，「高階小蜜蜂」甚至有麵線、雞排、肉粽、黑輪、鐵板麵、熱狗、水煎包、珍奶等，這次漢光演習管制嚴密，八軍團也首度嘗試打造「制式小蜜蜂」。

軍方將這款「制式小蜜蜂」取名為「行動福利車」，雖然還沒有無奇不有的熱食供應，但隨車有熱水能泡麵，各種冰鎮飲料、零食都能買的到，最重要的是，比照營區內的營站價格，所有的品相幾乎都比市價便宜約5元。

首次將「小蜜蜂」推上戰場的八軍團四三砲指部表示，這次演訓一切都比照實戰規格，除了塗裝符合地形，阿兵哥實際需求也不必隱晦，為了服務官兵，直接由國軍將需求的休閒飲食進駐，也能確保士官兵飲食衛生，未來可望常態在演訓區域實施，至於民間「小蜜蜂」提供的各類熱食，未來會持續研發加入品相，在「行動福利車」吃到雞排、水煎包、珍奶並非遙不可及。

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