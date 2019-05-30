切割韓凱道造勢？ 國民黨團：個別表態屬個人立場

2019-05-30 13:40

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選競爭白熱化，已表態參選的高雄市長韓國瑜週六將到凱道出席號稱有10萬人的造勢活動；立法院國民黨團也發聲明宣告，黨團全體委員全力支持通過初選、獲黨提名的候選人，個別立委的表態純屬個人立場，但國民黨團總召江啟臣強調，該聲明和韓的造勢無關。

國民黨團針對總統黨內初選發出三點聲明：一、支持黨中央以公開透明方式，經與所有參選人溝通後所建立的公平、公正、公開的民主初選機制；二、期盼各參選人公平競爭，貼近民意，提出重返執政、福國利民的政見，以爭取各方支持；三、黨團全體委員將全力支持未來通過初選並獲黨提名的候選人，至於個別委員針對特定參選人的表態，純屬個人立場，黨團予以尊重。

江啟臣指出，由於國民黨總統初選可能會越來越白熱化，陸續有黨團立委詢問黨團立場，也建議要有公開說法，所以今天透過內部討論、黨團大會凝聚共識並對外發布，他也強調，與韓國瑜凱道造勢活動無關。

江啟臣指出，黨團立委若要參加任何造勢活動都可以，也可以上台，黨團立場很清楚，尊重個別委員對特定候選人的表態，而黨團的立場就是支持初選制度。

被問到是否有黨團成員擔心不去6月1日會很為難？江啟臣回應，倒不是，只是陸續會有很多參選人有造勢活動，因此黨團必須對外公開說明，讓個別立委比較好做事，至於他自己因為身兼黨中央執行長，為避免爭議，會盡量維持中立態度，其餘黨團幹部不具黨中央職務，則由個人決定。

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