國民黨議員：如果謝長廷透過卡神帶風向應立刻下台

2019-05-30 12:54

〔記者郭安家／台北報導〕去年日本關西機場颱風關閉，網友於PTT散播台灣旅客靠中國駐日使館脫困的假消息，指責我國大阪辦事處態度差，法官認定貼文帳號為「GuRuGuRu」游姓大學生。

但台北市議員李明賢、新北市議員葉元之今開記者會指，台北市刑大4月9日另將PTT帳號為「idcc」的網友以污辱公署罪函送；兩位議員控idcc為「卡神」楊蕙如公關集團的帳號，並指駐日代表謝長廷如果透過楊帶風向，推給無辜外交官，導致大阪辦事處前處長蘇啟誠，謝應立刻下台。

葉元之認為，idcc帳號間接造成外交官之死，當時已有網友質疑謝長廷做不好，沒多久idcc貼文指謝根本管不了大阪辦事處，還罵大阪辦事處黨國餘孽、爛到該死，整起事件應由大阪辦事處負責，很奇怪，idcc發文後，謝隔天開記者會講的內容跟idcc差不多。他說，idcc是不是謝長廷帶風向的人？連監察院都覺得奇怪疑問謝與idcc關係為何？

葉元之表示，大家也發現idcc跟楊蕙如帳號「slow」有同樣IP位置223.141.191.171，且同一個IP上PTT時間差5分鐘，他們不是同一台電腦，就是同一個辦公室，兩人關係非比尋常，不是同一人就是同一家公司，楊也承認認識idcc。

李明賢說，「懷疑idcc跟楊蕙如他們是不是同一個公關公司？是否共用一個帳號，然後包庇謝長廷、擦脂抹粉辯護；蘇外交官之死，謝長廷脫離不了責任，謝長廷你是不是透過楊蕙如在做公關操作？」他說，楊開網路公關公司，如果idcc幫謝帶風向脫身，讓整件事情責任推給大阪辦事處，那謝非常可惡，應立刻下台，或至立法院報告、刑大說明。

台北市刑大回應，警方受理後依法偵辦，依程序進行，沒有不了了之，今年4月9日以污辱公署罪函送法辦，報請檢察官指揮偵辦，偵查內容不便說明。

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