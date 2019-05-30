黃復興聲明恪遵中立 王金平：應該的

2019-05-30 11:42

〔記者陳昀／台北報導〕藍營最近傳出提名協調五人小組有「大咖」動員軍系支持鴻海董事長郭台銘，國民黨黃復興黨部也大動作澄清將恪遵黨務中立；對此，表態參選總統的前立法院長王金平今天受訪表示，中立是應該的，但不要誣賴別人，也不要憑空想像，一旁的國民黨副主席郝龍斌也說，這是一種陰謀放話。

王金平上午接受郝龍斌廣播專訪，會後兩人共同接受媒體聯訪，談到黃復興黨部下令恪守中立，王金平表示，中立本來就是應該的，但不要去誣賴別人，也不要去憑空想像，這樣反而影響團結，每個人都會遵守他職位上的應扮演的角色。

被問到是覺得哪方陣營憑空想像？王金平回，沒有，報紙不是隨便講，說有人在誣賴五人小組？有人不是在講郝市長嗎？事實上不可能嘛，他很公正，怎麼可能有這種事？所以等於是一種「黑郝」，呵呵呵。

郝龍斌也表示，五人小組絕對會公平、公開、公正執行所有程序，「挺郭黑韓」這件事是一種陰謀放話，不僅國民黨受傷，韓、郭及五人小組都受創，他打電話給韓國瑜，韓也同意他的看法。

郝龍斌強調，五人小組任何人都不會要求特定團體或特定的人去支持特定候選人，大家要想想，這件事到底誰受益，受益的是民進黨、其他非國民黨參選人，所以這絕對是個陰謀，也絕對是有心人放話。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法