大巨蛋都審會 呂明賜、棒協…都現身護蛋

2019-05-30 11:13

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府3天前才通知台北市都市設計審議委員會今天要審大巨蛋，但遠雄並未依都審會要求交出部分防災模擬資料，引發不滿。想不到，中華棒協秘書長林宗成、台北興富發總教練呂明賜、中華職業棒球大聯盟簡士棋今現身都審會，並登記發言希望有大巨蛋。但媒體疑惑今天怎麼會出現？呂受訪坦言「局長叫我來」。

呂明賜受訪表示，大巨蛋有交通、安全、法律等問題，應該可以克服；日本已經孵了這麼多顆蛋，台灣還在蓋6年蓋不起來，中間停頓下來，覺得很可惜，希望有像樣的國際棒球場，沒有像樣場地，辦國際賽實在蠻丟臉，有像樣的場地會讓各個國家代表隊覺得台灣棒球有發展，也是很好的口耳相傳，如果場地設備不好，辦國際賽會貽笑大方。

林宗成也在都審會發言，指猶記一場雨讓職棒無法比賽，球迷發出怒吼興建巨蛋，前行政院長郝柏村承諾蓋巨蛋，歷經黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲位市長，已28、29年，巨蛋感覺快好了，但還沒好；林還對都審委員說，中央、地方政府的承諾，請各位步要忘了。他還說巨蛋可展現台灣辦國際賽事的能力，讓世界級比賽在台北舉行。

簡士棋則表示，早期比賽常因天候因素，造成延賽、人力及時間浪費；政府承諾一顆巨蛋，但今年中華職棒30年，仍然還沒看到巨蛋完工，他認為巨蛋有助行銷台北市，只要安全無虞、結構安全、程序合法，站在中華職棒角度，希望有大型巨蛋可用。

形成強烈對比是，林宗成、呂明賜、簡士棋發言完畢後，緊接由台北市議員邱威傑登記發言；邱先說，今天會議重點並非大巨蛋要不要蓋，而是決定是否符合安全標準，不是要阻擋大巨蛋。

邱威傑接著砲轟，台北市政府昨天才將相關報告給他，此外，遠雄迄今仍沒做「人員疏散步行速度每秒0.6公尺」模擬，也沒呈現無障礙者怎麼逃生；最可惡是，都審會旁聽室玻璃後面的遠雄人員，只要有議員、市民發表意見，裡面一堆遠雄的人就訕笑，笑這個白癡、智障又要發言，遠雄根本藐視北市府、議會、市民，報告不好好交，還嘲笑市民。

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