再送紅包！ 侯友宜允補助績優老人共餐點

2019-05-30 10:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今天在市政總質詢回應民進黨團總召何博文等人要求補助老人共餐的建議，宣布最慢從10月起，對一個禮拜至少辦理共餐3次的單位，提供每年5000元獎勵金，還有惜食分享或地方農特產品的蔬菜水果。

民進黨團總召何博文、市議員李坤城、周雅玲、鄭宇恩、鍾宏仁、張志豪、彭佳芸及廖宜琨等人，28日總質詢時提出要求補助老人共餐，侯友宜當時表示，共餐點越來越多，全面補助恐造成財政負擔，將研議合適方案推動。

今天總質詢一開始，何博文提到市府要為民興利，並舉老人共餐為例，侯友宜隨即表示，目前新北市有927處老人共餐據點，將針對一個禮拜辦理共餐3次，長期經營的共餐點做良性鼓勵，初估約有100處，提供每年5000元的獎勵金，並進行表揚。

此外，也會針對惜食分享的蔬果、地方的農特產，就實際的需求量，提供適當的供應；何博文要求，至少每個月提供一次，也獲得侯友宜允諾。

社會局長張錦麗補充，每年獎勵約100個共餐點5000元獎勵金，不會使用市府預算，將會用民間資源、善款；後續隨即會對共餐點進行普查，最慢10月份表揚這些持續高比例共餐的點。

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