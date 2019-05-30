獨家》官場現形記！傳高市官員「交名單」 輸誠韓國瑜搏上位

2019-05-30 10:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜28日在議會參加總質詢時，指稱市政府有官員仍在為「前朝」服務，加上24日時，他又指控有前朝官員仍在暗中指揮事務官籌劃「打韓小組」，指證歷歷；據悉，會讓韓國瑜這麼有「底氣」的原因，是有官員向韓輸誠，繳了一份名單給韓企圖搏上位。

韓國瑜就任高雄市長後，政見一再跳票、政策論述也天馬行空，但他不反省自己，反而將責任歸究前朝和中央在卡他。韓國瑜28日公開指出，「有些公務人員被符號風氣感覺帶著走，但公務人員是對國家效忠，不是為某人服務」、「總質詢後會調整市府一、二級高階主管，也呼籲內部官員為市政打拚」等話，據知情人士透露，韓國瑜已掌握一份特定名單，準備在議會總質詢後「動大刀」。

據了解，該份名單是市府某二級主管（處長級）人士「輸誠」給韓國瑜，主因是該主管已在原職位多年未調整，但同期甚至後期的同事都已一個個高升，眼見自己還在原地踏步，於是趁韓主政後缺糧缺馬，近期主動向韓提供這份名單，指控自己的同事和長官仍和前朝有往來。

據了解，韓拿到名單後如獲至寶，於是才會有「底氣」，落實他在議會公開指責前朝官員指揮事務官打韓，或是仍有市府官員替前朝官員服務的指控，但名單的真實度、是否有私人恩怨在其中，也只有韓和當事者自己知道。

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