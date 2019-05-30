韓國瑜今將出席凱旋社宅動土 康裕成：毋湯又割稻尾

2019-05-30 08:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今下午將出席「凱旋青樹社會住宅」動土典禮，民進黨高市議員康裕成指出，此案為2017年即規劃，希望韓國瑜致詞時能感謝前市長陳菊，也要再次提醒，「毋湯又割稻尾喔」。

配合鐵路地下化，高市府2017年11月間宣布，選在鐵路地下化民族快捷站旁基地，興建高市第一棟只租不售社會住宅「凱旋青樹」，預計2018年中正式動工，2020年完工入住；市府都發局也選定楠梓、中都、前鎮等區域，將再推出約1500戶社會宅，以弱勢家庭為優先承租對象。

前高雄市長陳菊當時表示，高雄市鐵路地下化後，將弭平長期以來前後驛站的區隔，鐵路地下化後會有長達15.73公里的綠色廊道，並規劃在鐵路地下化後的民族站旁興建高雄市第一棟全新多功能的社會住宅；她強調市府運用該處精華土地建立社會住宅，讓大家了解市府團隊的核心價值及努力方向，任何人住這裡都可輕鬆自在、平等。

康裕成表示，今天下午3點，「凱旋青樹社會住宅」要開工了，希望韓國瑜市長致詞時，能感謝陳菊前市長在2017年11月規劃這個案子，「讓您在2019年開工，讓您有機會說，這是南台灣第一座社會住宅。」

她指出，韓市長把「凱旋青樹」這個案子冠上「老青共居」四個字，變成「老青共居 、凱旋青樹」，「是想要掠人之美假裝成您的政績，然後說老青共居的政見兌現了？是想這樣割稻尾嗎？您記得嗎？質詢時有提醒您，男子漢勿掠人之美！」

康裕成認為，「如果韓國瑜真的心存感恩，心情好就不會憂慮，就不會疑神疑鬼、以為有人要害您監聽您了！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法