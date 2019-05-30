中部萬安演習下午登場 拒不配合最高罰15萬元

2019-05-30 07:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕中部7縣市萬安42號演習今（30日）下午1時30分至2時實施，街道全面實施人、車管制及引導避難，所有部隊、機關、學校及民眾配合疏散避難，嚴禁在大馬路上趴趴走，未遵守演習相關規定將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

中部地區萬安42號演習，今天下午1時30分至2時舉行，演習區域包括台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣與嘉義市。除了鳴放警報聲，國家災害防救科技中心也會發送行動電話簡訊通知（震動及訊息文字）。

台中市警察局說，萬安42號演習將實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制及戰災救護等演練，人、車一律按規定接受警察及民防人員指導，進行防空疏散避難，居家者應緊閉門窗及實施燈火管制。

高鐵及台鐵各班次列車正常行駛、下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。演習地區內高速公路依「准下不准上」原則，於各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。

國內各機場、港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，但下機旅客及接送親友立即接受憲、警、民防人員引導實施疏散避難。

台中市警察局表示，防空警報發放後，民眾未依上列規定事項配合，經執勤人員命令不從者，依民防法第25條第2款規定，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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