郭董趣事引爆律師職業病 她一句話讓謝震武大笑：很實在！

2019-05-30 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日捲入「王小姐事件」，也成為各界茶餘飯後閒聊話題。在29日政論節目上談到此議題時，永齡基金會執行長劉宥彤就分享了同為國民黨總統初選參選人，鴻海集團董事長郭台銘被她問到「有沒有小三」時當場愣住，並推測郭台銘會有這樣的反應，是因為有「分財產」的問題，讓主持人謝震武當場大笑表示，「就律師的角度，妳講的很實在」。

29日播出的政論節目「新聞面對面」談到韓國瑜身陷「王小姐事件」的桃色風暴。謝震武對此請問郭台銘的幕僚，永齡基金會執行長劉宥彤，郭台銘有沒有發生過這樣的事情？有沒有思考，會不會有一天也爆發這樣的事情？

對此，劉宥彤分享了一段郭台銘小趣聞，她表示，自己曾很認真的告訴郭台銘，任何事情都要從實招來，坦白從寬，並詢問郭「現在有沒有小三？有沒有在哪個國家養了什麼那個...」結果郭台銘立刻愣住看著她，忽然搖頭說沒有。劉宥彤笑稱，郭台銘認真的表情還滿好笑的；她也推測，這樣的問題不只是選不選總統，還牽涉到「分財產」的問題。

結果「分財產」3字一出，立刻讓全場笑翻，也勾出謝震武律師職業病，讓他大笑表示「你講的很實在，就律師角度」。劉宥彤也笑稱，比起可能有外面的人要分財產的問題，「選總統問題還沒有那麼嚴重」！

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