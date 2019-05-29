漢光演習》美軍塗裝預告「台美軍演」？逼真偽裝騙倒觀眾

2019-05-29 23:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕漢光35號演習聯合反登陸實彈射擊30日展開，除了台灣本島首次結合陸海空軍及重砲、戰車、裝甲車反登陸，不少路過民眾發現陣地出現電影中的土黃色美軍塗裝，以為重現早年「台美軍演」；軍方解釋，這次演習特別要求符合陣地進行偽裝，塗裝只是海邊砂土泥漿，原始樣貌仍是草綠塗裝。

不同於過去黃土沙地上顯眼的國軍草綠色裝備，這次漢光35號演習，枋山滿豐陣地遠遠看幾乎「沒有什麼武器」，接近一看卻發現原本國軍制式的草綠迷彩塗裝，完全化身類似美軍中東戰爭的土黃色塗裝，完美融合海岸砂土地形中，「陣地上不再是洗的乾淨發亮的裝備」。

其中CM-11勇虎及首度演習亮相的「30公厘機砲型雲豹甲車」，車身及周邊沙包掩體都使用現地的泥沙和水均勻塗上，百公尺外幾乎無法辨識，大量的指揮所除了披上偽裝網，也使用黃褐色稻草鋪蓋其上，遠看就像茅草屋或稻草堆。

多年來總在海邊一字排開的M109A2、M110A2等自走砲，這次同樣「消失無影無蹤」，仔細觀察才會發現砲陣地首度向下挖掘，開砲前都蓋上偽裝網後再鋪稻草，就像一般黃土沙地，攻擊發起時，砲兵才會往上抬昇砲管完成射擊準備，連狙擊手都躲藏在漂流木搭成的掩體。

軍方表示，每年的演訓任務必須符合實戰需求，在不同地形地貌就該有符合的偽裝，搭配枋山滿豐砲陣地周邊海岸黃砂土地形，便要求全軍進行現地偽裝，到黃土地形不該還用原始顯眼草綠色塗裝，否則實際作戰時肯定成為敵軍目標，這也是未來各項演訓任務的要求。

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