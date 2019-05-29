李友會「日台交流基本法」正式公開 美日學者議員均表贊同

2019-05-29 23:10

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕日本李登輝之友會今天（29日）在東京舉辦的「日美台安全保障合作的方向性」國際研討會中，正式公布該會草擬的「日台交流基本法」草案，草案的名稱並未使用較具政治敏感性的「關係法」，內容也著重在維護兩國人民生命財產事項，日本重量國會議員石破茂、長島昭久和中西哲均樂觀其成，長島並表示，他將帶頭提案，希望大家靜心等候。

研討會中，多數學者對於中國持續對台加強壓力，並以假消息操弄台灣政情表示憂心，會議結束前發表共同聲明呼籲在日美台3方合作以備台灣有事之際。聲明中提出6項建言，包括邀請台灣參加日美共同舉辦的人道性地區海洋安全保障訓練、日台舉行官方「安全保障對話」、在日台安保對話實現前先開始日美台3方的官方安保對話、日本制定「日台交流基本法」、台灣對日、對美間的協定或備忘錄法制化、妥適應對中國的對台間諜活動。

「日美台安全保障合作的方向性」國際研討會是由「日美台關係研究所」主辦，該研究所的成員以日本李友會會長、拓殖大學前校長渡邊利夫為首的友台日本專家學者於去年底組成。

今年研討會主題為探討「日美台安全保障合作的方向性」，參加者包括岡崎研究所理事金田秀昭、平成國際大學教授淺野和生等十多名日本學者，美方有國防部亞太安全事務前助理部長葛瑞森（Wallace Chip Gregson）、前美國國防部日本事務主管詹姆斯奧爾（James E. Auer）等美國亞洲事務專家及智庫學者數人參加，台灣則有台灣智庫副執行長賴怡忠、國防安全研究院研究員林彥宏與會。

據了解，美方學者在前兩天的舉行的閉門會議中，得知目前台日交流僅止於民間層級感到非常吃驚。這些人都是知日派專家，對台灣政情也非常熟悉，但他們完全不知道台日間並沒有像台美間有「台灣關係法」的法律依據，所以也對日本制定專法提供雙方交流的法律保障大表贊同。

研討會上，淺野和生還半開玩笑地說，台日沒有邦交，很多協定被迫在民間範疇簽署，結果出現很多不自然的情況，例如「日台民間租稅協定」，淺野表示，照理租稅應該不是「民間」能決定的事。

淺野也代表李友會在研討會上公布該會草擬的「日台交流基本法」，共有七條條文，包括在法律上保障台灣人在日本依法取得或將來取得的權力，賦予日台兩協會處理雙方交流事項各種協議的法律基礎，賦予台灣駐日機構法人資格和駐日職員準外交官身分和豁免權，另外在情報共有上，授權日本政府在有必要時可對台灣政府提供必要情報。

石破和長島在接受本報訪問時均表示樂見日台交流法制化。石破表示，日台交流基本法是一套設想周到的法律，但難度很高，政府應該不會主動提案，若是由議員提案，要有爭取多數議員贊同，這需要努力。長島則表示，他參與相關法案的推動制定已有十多年的歷史，希望超黨派議員可以一起全力推動，他還說會參與提案，要大家再等一下。

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