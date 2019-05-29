區公所分享盧秀燕施政滿意度 網酸：這樣也「燕」得下去！

2019-05-29 22:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕媒體最新民調顯示，台中市民對盧秀燕市府團隊整體施政滿意度高達6成2，西區、南屯、西屯、豐原等區公所粉絲專頁立即分享該新聞，但有民眾質疑民調與事實有落差，反遭批評「台中人胃口真好，這樣也『燕』得下去！」、「區公所的節操呢，噁心」、「這馬屁會不會拍太大」。

市府指出，這項民調顯示，市民對台中市政府施政表現？滿意占62.4％，不滿意占27.9％；市長盧秀燕受訪時表示，除感謝市民的肯定外，她也認為民調就是一個參考，民調的數字可作為未來施政重要參考，可看到市民對很多議題的反映，都可作為日後的施政參考，市府將更謙卑的推動市政，更努力回應市民期待。

市府新聞局長吳皇昇強調，盧市府上任快半年，許多施政需要一點時間證明，政策剛推出難免有摩擦及適應期，但令人振奮的是，經過這段時間市民已體會到新市府團隊的政策美意和逐步成果，獲得過半市民支持，這是鼓勵，但市府會更謙卑，繼續回應市民期待、用心努力。

西區、南屯、西屯、豐原等區公所粉絲專頁也立即分享盧秀燕施政滿意度新聞，無獨有偶，3個月前執政百日時，各區公所也曾PO出盧秀燕支持度新聞，民眾痛批違反行政中立，但民政局長吳世瑋反嗆，該局要求區公所宣傳市府政策，行銷市府跟行銷市長，有何不對？

不過，對於「區公所當個人粉絲團用」，網友不但質疑民調與事實有落差，甚至噓爆「做成這樣子也能有6成滿意度，當台中市民都是弱智嗎？」、「全台中人都知道空汙根本沒改善，花博賠一褲子，會有滿意度？」、「身為土生土長南屯人覺得丟臉」、「區公所發布這種新聞是在舔誰？」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法