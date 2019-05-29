漢光演習第3天 中國電戰機現身宮古海峽

2019-05-29 20:16

〔記者涂鉅旻／屏東報導〕「漢光35號」演習今日進行第三日，國軍海、空軍大批兵力聚集於台灣東部外海，進行「聯合濱海決勝作戰操演」，不過，日本防衛省稍早公布訊息指，中國一架「運九」電戰機穿越宮古海峽，自東南向轉往西南向移動，雖離我國東部外海仍有一段距離，是否用於偵蒐我國演訓仍不得而知，但時機仍引發聯想。

事實上，去年「漢光34號」6月4日進行首日演訓，我國戰機進行轉場時，中國一架運九電戰機也現身宮古海峽、台灣東部海域。而昨日除一架運九電戰機，也有一架「運八」電戰機在對馬海峽一帶活動。

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