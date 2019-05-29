中執委質疑3/6通過初選日程「誤判」 再與羅文嘉交鋒

2019-05-29 18:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今未經表決以共識決通過總統初選日程相關提案。據轉述，部分中執委對中常會3月6日所通過的總統初選日程一事開砲，認為該期程是在預想僅有一人登記下的「誤判」，黨中央應做出說明，不過黨秘書長羅文嘉表示，他要提醒大家，如果我們承認3月6日的期程是為了一個人而設，這樣的論述很危險，會被外界認為民進黨在自打嘴巴。

據轉述，基隆市長林右昌會中率先發難，對於中常會3月6日通過的總統初選期程，必須承認是誤判，他指出，所有的中執委收到的訊息，都是這是沒有第二人會登記的單純初選，做了錯誤的決定，應該向大眾，向蔡總統、賴院長道歉。

對於林右昌說法，包括中執委王定宇、陳茂松、何博文、翁章梁、陳亭妃等人都發言呼應，認為3月6日通過的初選期程，從登記到提名只有20天，比縣市長初選還要短，是否是當初判斷僅會由一人登記，對這樣的誤判，黨中央應該做出說明。

王定宇會中發言，面對3月6日設想錯誤來道歉非常重要，因為這是今天討論議案的正當性所在。中執委的面子不重要，說明清楚也有助於主席日後輔選，不會成為日後對手攻擊我們的理由。

面對中執委質疑3月6日所通過的初選期程，羅文嘉則回應，他要提醒大家，如果我們承認3月6日的期程是為了一個人而設，這樣的論述很危險，會被外界認為民進黨在自打嘴巴。

然而羅文嘉的解釋又引發中常委黃承國不滿，要羅文嘉「不要再講話」，羅文嘉也回嗆，「不然你來說。」

此外，對於黨主席卓榮泰上週三中執會發表措詞強硬談話，表達「不能在已經完成初選登記、程序進行中，再片面修改比賽規則」，中執委林耀文也開砲，卓榮泰收回對上週的言論。

林耀文並質疑，卓榮泰稱上週中執會突然宣布休息，有事先告知雙方候選人，「那麼為什麼不和中執委說，把中執委當做什麼？」卓榮泰則回應，他的發言是上週說的話，也都透過媒體發佈，沒有收不收回的問題。

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