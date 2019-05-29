漢光演習》「灘岸殲敵」前 海空軍外海先練「濱海決勝」

2019-05-29 17:20

〔記者涂鉅旻／屏東報導〕「漢光卅五號」演習實兵演訓明日將在屏東上演重頭戲「灘岸殲敵實彈射擊」，但在此之前，國軍海、空軍部隊今日在花蓮外海集結，先一步演練「聯合濱海決勝作戰操演」操演，先後模擬防空、反潛與反艦作戰，藉此使我國「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的作戰構想更為熟稔。

國軍為因應中國解放軍威脅，二〇一七年調整作戰構想為「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」，近兩年更強化軍民合作機制，鼓勵更多民間人、物力投入操演，並透過「漢光演習」反覆驗證。

為強化「濱海決勝」能力，國防部今日出動大批海軍、空軍兵力，在花蓮外海進行「聯合濱海決勝作戰操演」，據了解，軍方昨出動的兵力數、演訓模式，和上週出動20艦、22架次戰機的「戰備任務訓練」類似，基隆級驅逐艦、派里級巡防艦、濟陽級巡防艦、康定級巡防艦等主力作戰艦，以及F-16、幻象2000、IDF經國號戰機等主力戰機皆投入操演，劍龍級「海虎號」潛艦亦加入作戰序列。

根據軍方規劃，「聯合濱海決勝作戰操演」操演課目包含防空、反潛與反水面艦作戰，並強調跨軍兵種協同演訓，除各型軍艦齊射艦砲殲敵水面船舶、水面艦與艦載直升機齊力偵蒐敵軍潛艦，三型主力戰機也再度發射天劍一型飛彈、魔法飛彈、響尾蛇飛彈，驗證空對空作戰能力。

而「漢光卅五號」演習另一場大型演訓「灘岸殲敵實彈射擊」演訓將在明天上午登場，軍方動員三軍、陸軍航特部兵力集結於屏東地區，藉由各式槍砲、火箭砲與飛彈，模擬圍殲已登陸的敵軍。

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