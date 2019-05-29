再戰中執會》賴營林俊憲怒嗆：改變遊戲規則 又不願承擔罵名

2019-05-29 17:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天通過總統初選方式，對於共識不表決的結果，賴清德陣營發言人林俊憲受訪表示，「這是改變遊戲規則，也不願意承擔罵名。」賴陣營不認同這樣的「共識決」，因此他明確要求黨中央留下他反對意見紀錄。

民進黨今天召開中執會，討論總統初選，不經表決通過以下內容：第一、手機市話各佔一半比例；二、柯文哲，韓國瑜納入民調，3人對比；三、將有一場電視政見會。此外，將林俊憲的不同意見列入紀錄。

林俊憲會後受訪表示，賴陣營不認同這樣的「共識決」，因此他明確要求黨中央留下他反對意見紀錄。他也代表賴清德深切表達遺憾，在違反當事人意願下，規則被迫改變，今天這樣對黨的形象造成重大傷害，這樣的提案若明年2020大選產生負面影響，必須負起最大責任，今天中執會因為人數多寡差太多，「他們用多數決來強行通過案子。」

林俊憲酸，今天中執會是「共識不表決」，因為黨主席卓榮泰不願意表決，並且表示若要表決他就要離席。這個狀況是創黨以來所沒有發生過的，每一位黨員完成初選登記，要跟黨中央簽署很多承諾，還要繳鉅額保證金，這當中有「信賴保護原則」在裡面，改規則嚴重影響到公平性，「我們表達堅決反對立場。」在中執會他們不願意表決，改變遊戲規則，也不願意承擔罵名，說是共識不表決，這很清楚，是比賽到一半規則被迫改變。

林俊憲也強調，賴清德上週的提案當然就不存在，因為中執會已經多數通過蔡陣營的提案，所以賴清德上週所提解決初選僵局的折衷案，當然就不存在。

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