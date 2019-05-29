台南府會開啟「哲良關係」 黃偉哲與郭信良這麼說

2019-05-29 17:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會第3屆第1次定期大會，今（29）日完成2、3讀議案審查，府會「期中考」暫告段落。上任後第1次大會備詢的台南市長黃偉哲幽默說，未來加強府會互動「該拜會就拜會，該吃麵就吃麵」。南市議長郭信良則表示，黃市長展現最大誠意，盼望未來持續這種精神與原則，共創市民福祉。

黃偉哲說，這次定期會歷經市政總質詢與自由發言，雖然在政策辯護上有唇槍舌劍，但基本上都尊重議員們問政權利與寶貴意見，作為市府施政重要參考，而且議員們來自各區有個別地方建設需求，有未盡如意之處，市府將會儘速協助解決。

黃偉哲也表示，尊重議會決議權，在符合中央法規及市政實際需要，參酌議會決議供施政參考，對於議長郭信良「公開提示」（指黃上任4個月後才來議會拜會吃1碗麵），他也會虛心檢討加強府會互動，尤其距下半年第2次定期會，平日休會期間就要多聯繫，「該拜會就拜會，該吃麵就吃麵」，努力維持府會良好關係。

從以前立委質詢角色轉換為「被質詢」角色，黃偉哲對於第1次議會大會表現自評75分，他說「因為還有檢討改善空間」。

歷任2屆南市副議長的郭信良，第1次當上議長主持大會，自評表現多少分？他說，這個應該由別人講，不是個人自己來講。

郭信良認為，這屆議員對於法案審議與預算審查，都比以往議員表現好，非常積極超認真，實在讓人「無話可說」，希望往這個方向繼續努力，發揮監督市政力量達到人民期待，而這股監督力量也讓市府有感，到目前為止，市府團隊展現誠意，黃偉哲也是第1次擔任市長，展現這麼大誠意，尊重市議會，希望未來持續這種精神與原則，相信對市民有利，市政建設發展指日可待。

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