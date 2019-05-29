新北總質詢首次中場休息...給侯友宜「方便」

2019-05-29 16:04

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會總質詢出現中場休息，原來是市長侯友宜要上廁所！

各縣市議會近期都在進行市政總質詢，市長備詢的態度也被拿來比一比！新北市長侯友宜的備詢態度受到民進黨議員肯定，並首次出現總質詢中場休息，讓侯友宜離開議場上廁所，多名官員也藉著這個機會跟著去「解放」。

民進黨議員張維倩早上質詢時說，要給侯友宜的備詢態度按讚，比起高雄市長韓國瑜備詢時，多次起立坐下，侯友宜都是站著，也沒有說「發大財」；再較之宜蘭縣長林姿妙找秘書長作在備詢台上「伴讀」，侯友宜都是自己回答。

經過早上兩個小時的站立備詢，下午從兩點繼續應戰；民進黨市議員李余典說，今天是備詢第3天，侯友宜已經站了很久，建議他坐在備詢台上的椅子，侯友宜表示，不用坐，但因為他重感冒一直喝水，如果想上廁所，希望議員體諒，讓他去上一下廁所就好。

侯友宜站著備詢約1個小時後，李余典的質詢剛好到一個段落，侯友宜徵詢取得議員、大會主席同意後，離開議場去上廁所，部分首長也趁機跟著出去「解放」，成為新北市議會總質詢首次中場休息，讓首長「方便」的特例，顯見身段柔軟的侯友宜府會關係不錯。

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