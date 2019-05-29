漢光演習反機降操演 軍裝辣台妹親臨視導

2019-05-29 16:06

〔記者黃欣柏／台北報導〕「漢光35號」演習實兵驗證今進入第3天，總統蔡英文特別在國防部長嚴德發等人陪同下，著國軍數位迷彩服赴湖口營區視導「反機降對抗操演」，驗證陸軍裝甲542旅戰車戰鬥隊指管機制及反制敵機降能力，過程中國軍出動200餘名官兵與阿帕契直升機等34件武器參與演練，陸空合擊展現精彩攻防，經過約20分鐘操演，最後防衛軍透過戰車戰鬥隊掃蕩與砲兵等單位火力掩護，成功模擬殲滅來犯敵軍，過程震撼。

第三作戰區表示，本次操演採縮短距離演練，由特指部特戰連擔任攻擊軍，假想敵軍在其空軍掩護下完成機降並成功建立著陸場，我軍裝甲542旅則擔任防衛軍，在接獲支援申請後，立即由戰車戰鬥隊就戰鬥位置建立作戰準備，並在砲兵火力與陸航戰鬥隊掩護下進行掃蕩，殲滅進犯敵軍。

據第三作戰區資料，本次操演共計出動官兵200餘員，並派遣AH-64E（阿帕契直升機）、AH-1W（眼鏡蛇直升機）、OH-58D（奇奧瓦偵察直升機）、UH-60M（黑鷹直升機）、CM11（勇虎式戰車）、CM33（雲豹裝甲車）、M109A5自走砲車、輕型戰術輪車及拖式飛彈車等9項、34件武器參與演練。第三作戰區強調，其目的在使幹部熟稔指參作業程序，指揮部隊依計畫投入戰鬥，達到磨練幹部戰場管理及兵力運用能力及提升兵種協同作戰之效益。

另外，由於昨日542旅發生中型戰術輪車撞倒廢棄崗哨的意外，造成15名官兵輕重傷，據悉總統在演習結束後，也將前往探視受傷官兵。

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