再戰中執會》本土社團赴民進黨挺賴清德 雞蛋被警沒收

2019-05-29 14:44

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開中執會討論總統初選事宜，包括北社、台灣社、扁聯會、台灣幸福國家聯盟等本土社團今天在中央黨部外召開記者會，希望民進黨堅持價值，舉辦公平的初選，他們也力挺賴清德，並且大喊「阿扁無罪」、「陳明文、洪耀福、黃承國下台」。

北社、台灣社、扁聯會、台灣幸福國家聯盟等本土社團從中南部集結數量遊覽車，約兩、300名支持者，團團圍住民進黨中央黨部入口，上百警方戒備。台灣幸福國家連線更於現場準備了一籃雞蛋，最後遭到警方沒收。支持者帶著寫有「幹譙蔡英文 無子無孫害死台灣人的子孫」、「無罪特赦阿扁」、「賴清德2020台灣總統」、「搶救初選」的旗幟。

台灣社社長張葉森指出，過去民進黨給他們感動，蔡英文當民進黨主席時也很打拼，但是她當上總統後，晉用老藍男、忠言逆耳，雖然民進黨勝選，結果卻是國民黨在執政，後來叫賴清德來擦屁股。看媒體民調，蔡英文還是輸給賴清德和國民黨，只有賴清德這樣的清流才有希望。

北社社長李川信也說，為了台灣的民主，台灣人絕對挺到底，今天中執會一定要有一個清楚的交代，否則無法對全民交代。

台灣國總召周崇德也說，他們要提醒民進黨中執委不要違背民進黨精神，民進黨的總統初選不只是民進黨的，也是台灣的。

民報創刊董事長、羅東聖母醫院前院長陳永興說，蔡英文才做3年就不被支持，不是因為她是女性，而是因為施政不得民心。他也舉例，前法務部長邱太三涉入關說、促轉會被污名化為「東廠」，如何讓人民相信？

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