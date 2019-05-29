「囤屋稅」沒了！南市府提案非自住多屋稅率3.6％被退回

2019-05-29 14:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府提案修正南市房屋稅徵收率自治條例，原擬提高非自住多屋稅率3.6％，預估明年稅收可增加4億餘元，可是多數建商反映對於新建待售屋不合理，紛向民代們陳情，南市議會大會今日審查決議退回該修正案。

市府表示遺憾，據財政部統計資料顯示，南市非自住房屋持有戶數有增加趨勢，為使空屋充分釋出，引導房屋市場健全發展，因此針對多屋族訂定差別稅率，且考量南市房屋標準單價調幅僅台北市的0.36，台南新建餘屋住宅數又較其他直轄市低，因此才未針對其他項目訂定除外條款。

市府說，從現實情況，南市內非自住房屋的持有成本偏低，租稅負擔也相對較輕。例如，營業用的房屋佔所有戶數的8.4%，全市有47.2%的房屋稅來自營業用房屋。但非自住用的房屋佔所有戶數6.2%，卻只有5.8%的房屋稅來自於此，可見持有3套房屋以上的多屋族，租稅負擔明顯過輕，而且台南今（2019）年7月1日起所課徵房屋稅已成為6都最低，為建制配套完整房屋稅制，才提出符合多屋者多繳稅課稅原則。

南市議員蔡育輝表示，台南市現況住家用房屋，每人可保有3戶可課稅1.2％，符合財政部規定3戶以內適用自宅課稅原則，3戶以上採非自住住宅課稅1.5％規定，因議員在議會審議預算，「只有刪減預算無增加預算權利」，該修正條文不符合輕稅減賦原則。

主持大會的議長郭信良表示，建商蓋房子需要龐大成本，若經濟不好賣不出去已經很辛苦，政府還要重課3.6％稅率，實有可議之處，「就像新車剛落土」還未開上路，哪有就要被課然料稅、牌照稅的道理？因此經黨團協商後，希望市府在維持居住正義前提下，修正更完善草案後再送議。

南市議會民進黨團總召林宜瑾表示，該修正案是基於稅賦公平性而訂差別稅率，遭大會退回令人很遺憾，希望下次透過政黨協商，市府再提案送審，民進黨團將會全力支持。

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