南投縣府與中國簽10億元農貿MOU 議員批譁眾取寵

2019-05-29 13:55

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣長林明溱3月間率領南投經貿訪問團赴中國，簽署農貿採購意向書（MOU），對岸允諾向南投採購約10億元茶葉等農產及加工品，惟南投縣民進黨團議員29日在縣政總質詢時指出，MOU根本不具法律拘束力，對岸如果不履行，等於白忙一場，要求縣府勿譁眾取寵，未來到國外行銷觀光或農產品，都不應把雞蛋放在同一個籃子，以免重蹈過度依賴中國市場的惡果。

民進黨團議員隨即要求縣長林明溱簽署教育力優先、民生力優先、建設案優先及議員請託案優先4大縣政工作優先的MOU備忘錄，希望林明溱未來能履行。

議員葉仁創表示，他絕對贊成縣長林明溱親自率團走出去拚觀光、拚農業，惟儘管縣府透過農會與對岸簽署了約10億元的農貿採購意向書，但MOU是一種意向書或合作備忘錄，只能算是君子協議，簽署這些文件根本不具法律上的拘束力，一旦對岸反悔，縣府等於白忙一場，質疑縣府如果真有辦法，為何不與對岸簽署具法律效率的正式採購契約?希望縣府未來到國外行銷觀光或農產品，都不應把雞蛋放在同一個籃子。

議員廖梓佑及賴燕雪也指出，縣府為行銷農產品與觀光，與中國簽署採購農產品MOU無可厚非，但最重要的是對岸能否履行？否則會讓民眾覺得縣府只是譁眾取寵，根本達不到真正讓農民及觀光業者賺到錢目的。

林明溱表示，他3月率經貿訪問團赴中國採簽署農產品採購MOU後，目前已有5000斤茶葉賣到中國，近日也會有兩貨櫃鳯梨銷往，已有具體成果，未來還會繼續努力。

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