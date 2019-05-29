朱立倫：我特質是穩健中道 不暴衝也不暴跌

2019-05-29 12:10

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫在黨內初選遭高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘夾殺，出現邊緣化隱憂，朱立倫今表示，他的特質是穩健、務實、中道，有很有經驗的提出負責任政策，不會暴衝，也不會暴跌。

朱立倫今早出席淨空老和尚弘法60週年暨華藏淨宗學會成立30週年紀念活動，會前受訪時被問到黨內初選民調態勢，對於王金平認為表面民調強的不一定最強，朱立倫反問：「那不然怎麼決定？」他從開始就主張全民調，當時被打槍很嚴重，但現在還是回到全民調，目前民調還是最好方法。

朱立倫指出，民調抽樣方式可以討論，像是不是要納入手機民調等﹔他認為，手機民調可納入一部分，但不可能全部納入，這也是未來趨勢，現在用家用電話比率的確有降低，但樣本到底要怎樣，要有學者專家去研究，目前全部用家用電話的確可能有誤差。

對於郭台銘宣稱已和韓國瑜的民調黃金交叉，朱立倫表示，郭台銘向來都是很有霸氣的領導者，向來很有信心，但他是穩健務實的工作者，秉持務實穩健的態度，不會強調說一定會打敗誰，但會說他是最適合，會努力成為最強的人選。

朱立倫也批評，蔡總統最近變「辣台妹」，但有時嗆錯了，不能嗆到讓國家安全發生危險或嗆到人民，有時候發言還是務實中道一點比較好，而他的特質是穩健、務實、中道，很有經驗的提出很負責任的政策，大家會覺得對他有信心，「不會暴衝，也不會暴跌。」

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