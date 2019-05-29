被朱立倫評「沒在行政單位待過」 王金平反嗆：立法院長是不是首長？

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選競爭白熱化，已表態參選的前新北市長朱立倫點評黨內對手、前立法院長王金平有豐富協調經驗、但畢竟沒在行政單位待過；王金平上午被問及此事反嗆：「立法院長是不是首長？我問你是不是首長？是首長就有行政權，怎麼沒有？」
王金平上午在立院辦公室接受媒體聯訪時透露，自己曾對國民黨主席吳敦義說「民調最強不一定選舉最強」，希望黨中央多加考慮，決策出公平合理的初選辦法，他說，民調還牽涉到什麼時候民調、什麼狀況下、議題怎麼問。
對於朱立倫分析王是資深國會領袖、有豐富協調經驗，但畢竟沒在行政單位待過；王金平頗不以為然反嗆：「立法院長是不是首長？我問你是不是首長？是首長就有行政權，怎麼沒有？」
另外，王金平指出，2001年前總統陳水扁就曾找他、宋楚瑜、蔡英文共同討論如何化解朝野對立，促進國內和諧團結，這是他跟陳前總統共同的看法，也跟他現在的理念一樣，可惜20年來沒有推動成功，國內還一直停留在朝野政黨的對立互鬥、國家內鬥，因此他才發願要選總統，化解國內各方對立衝突，並處理好兩岸問題，消除台灣在國際上的不利情況。
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前新北市長朱立倫認為前立法院長王金平有豐富協調經驗、但畢竟沒在行政單位待過，王金平反嗆：「立法院長是不是首長？我問你是不是首長？是首長就有行政權，怎麼沒有？」（記者朱沛雄攝）
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角逐國民黨總統初選的前立法院長王金平在立院辦公室接受媒體聯訪。（記者陳昀攝）