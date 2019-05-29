被朱立倫評「沒在行政單位待過」 王金平反嗆：立法院長是不是首長？

2019-05-29 11:44

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選競爭白熱化，已表態參選的前新北市長朱立倫點評黨內對手、前立法院長王金平有豐富協調經驗、但畢竟沒在行政單位待過；王金平上午被問及此事反嗆：「立法院長是不是首長？我問你是不是首長？是首長就有行政權，怎麼沒有？」

王金平上午在立院辦公室接受媒體聯訪時透露，自己曾對國民黨主席吳敦義說「民調最強不一定選舉最強」，希望黨中央多加考慮，決策出公平合理的初選辦法，他說，民調還牽涉到什麼時候民調、什麼狀況下、議題怎麼問。

對於朱立倫分析王是資深國會領袖、有豐富協調經驗，但畢竟沒在行政單位待過；王金平頗不以為然反嗆：「立法院長是不是首長？我問你是不是首長？是首長就有行政權，怎麼沒有？」

另外，王金平指出，2001年前總統陳水扁就曾找他、宋楚瑜、蔡英文共同討論如何化解朝野對立，促進國內和諧團結，這是他跟陳前總統共同的看法，也跟他現在的理念一樣，可惜20年來沒有推動成功，國內還一直停留在朝野政黨的對立互鬥、國家內鬥，因此他才發願要選總統，化解國內各方對立衝突，並處理好兩岸問題，消除台灣在國際上的不利情況。

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