朱立倫批台南漁電共生 黃偉哲反嗆「那你要什麼電」

2019-05-29 11:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於國民黨總統初選擬參選人朱立倫昨日來訪暗批台南漁電共生政策，市長黃偉哲今（29）受訪重話回應說，朱在新北市長任內主張不要核四，核一、核二如期除役，既不要核電也不要煤電，「那你要什麼電？」以這樣姿態來台南說三道四，不是對太陽能源議題政策不了解，就是漠視輕蔑的發言，卻要競選總統，真是可歎！

黃偉哲說，尊重朱前市長來參訪台南，樂見他了解民瘼，可以提出振興經濟方案，可是朱前市長昨日的發言，卻是到別人家說三道四，真的是令人搖頭！

黃偉哲也「提醒」朱立倫，主政新北市時期治安差，街頭暴力多，把爛攤子丟給接任的侯友宜市長，讓侯市長剛上任，還要努力整頓中，等於是陷侯市長於不義，「朱前市長自己治安都作不好了，還好意思去批評別人」！

黃偉哲說，朱前市長在國民黨總統初選民調中，仍遠遠落後於高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘，國民黨的家務事，他不便多言，但朱前市長來台南批評別人，以這樣輕蔑的發言，是要參加總統競選擔任一個國家領導人，真的是只能「笑笑」！

據了解，前新北市長朱立倫昨參訪台南，聽取七股漁民心聲，認同魚電共生政策對漁民養殖衝擊大陷入失業恐懼，當地不適合魚電共生，他將會把漁民心聲轉達國民黨台南市議會黨團與立法院黨團，協助漁民解決問題。

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