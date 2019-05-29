8家台廠列美黑名單 國防部：經查確無往來

2019-05-29 11:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國出口管制黑名單，華為台灣代理商訊崴科技遭列入，另有7家台廠早上榜。立委今關切國防部與中科院有無和這8家廠商有採購往來？國防部與中科院回應表示，經查並沒有和這8家廠商往來。

美國商務部於5月15日以涉及違反美國國家安全與外交政策利益，將華為及其附屬公司列入出口管制實體名單，其中包括華為在台灣的代理商訊崴科技。而除了訊崴外，還有7家台灣公司早就被列入黑名單，遭管制內容多因違反伊朗禁運令，甚至包括偷運美國導彈組件銷往伊朗等情節。

立法院外交國防委員會今天審查國防部主管預算凍結案。國民黨立委江啟臣在會中提及7家台灣廠商遭美國列入黑名單一事，並關切國防部和中科院有無和這些廠商有採購往來，江啟臣強調，若有此類情形，需要在討論解凍案之前確認。

國防部回應表示，根據政府法規，國防部原先就禁止與中國廠商往來，採購室都會嚴格把關廠商資格審查。此次美國商務部公布出口管制黑名單後，也有再回頭清查，確定近十年都沒有和這8家廠商往來。

中科院亦向立委說明，經查並沒有和這8家廠商來往。

除訊崴科技外，7家公司分別是Hivocal Technology Co（聲威網絡科技股份有限公司；台北）、Enrich Ever Technologies Co Ltd（英銳科技有限公司；桃園）、Kuang-Su有限公司（台北）、Infinity Wise科技（桃園）、Arthur Shyu（台北）、陸星科技公司（Landstar Tech Company Limited；台北）、陳宜蘭（Yi-Lan Chen；台北）。

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