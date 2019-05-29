百工百業挺英茶會 台中市小英之友會6/1舉行

2019-05-29 10:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市小英之友會將在6月1日舉行「台中市百工百業力挺小英後援會」成立茶會，理事長李茂盛表示，由於基層認為若賴清德代表民進黨參選總統，會有罩門會被國民黨攻擊，反而可能不會當選，為了維護台灣主權，因此站出來要挺小英連任。

台中市小英之友會是總統蔡英文的鐵粉，在小英本屆參選總統之際，就為小英舉辦百工百業力挺小英的活動，但現今則是因為小英面臨賴清德的挑戰，英德之戰未解，台中市小英之友會再度站出來，要力挺蔡英文代表民進黨連任總統。

台中市小英之友會理事長李茂盛表示，會號召舉辦挺小英選總統的茶會，是因為基層太焦慮了。

李茂盛表示，因為基層都認為，賴清德雖然民調目前比蔡英文高，但是可能會選不上總統，因為，賴清德有被國民黨攻擊的罩門。

李茂盛表示，首先因為賴清德曾是蔡英文提名的行政院長，賴要選總統，會有行政倫理的問題。

李茂盛強調，若賴清德真的代表民進黨參選總統，是否代表否定了蔡英文的這4年來的執政？

另外，李茂盛表示，若蔡英文執政不力，曾任行政院長的賴清德能沒有責任？

李茂盛表示，更何況外界認為現任的行政院長蘇貞昌做的比賴清德好，國民黨若打這些點，民進黨如何反駁？而且根本無力反駁。

因此，李茂盛表示，他在基層的要求下，便要在6月1日下午在台中饗宴館舉辦「台中市百工百業力挺小英後援會成立茶會」，要召集百工百業以茶會方式並聯署力挺蔡英文連任2020總統。

台中市小英之友會表示，當天預計成立150個後援會，目前已有100多個後援會，並且還要邀請民進黨的台中市籍立委及市議員一起參加要支持小英總統，繼續捍衛台灣主權，守護台灣民主，堅持台灣自由，保衛台灣安全。

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