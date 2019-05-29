傳中資入侵新北青創基地 侯友宜要求嚴查

2019-05-29 10:47

〔記者何玉華／新北報導〕中國對台統戰手法不斷翻新，除了以交流名義邀請校長、里長等赴中國招待，也傳出中資進入新北市專為輔導青年創業的「新北創力坊」內，提供高額補助款給台灣的創業者，媒合到中國的青創基地創業，市長侯友宜表示，市府會嚴格管理，對於中資的部分是否違法，會向相關單位了解。

新北市議會民進黨團議員羅文崇、陳文治、張錦豪、戴瑋姗、陳世榮、張維倩、李余典、彭成龍等人進行市政總質詢，對於中資進入新北市府委外經營的「新北創力坊」舉辦「亞洲億元投資徵件計畫」活動，質疑中資入侵，新北門戶洞開。

經發局長何怡明表示，新北創力坊的空間委託交通大學經營，對於空間租借給有中國資金的團體，經發局並不知情，獲報後已進行了解，並馬上召開檢討會，認定交通大學有履約缺失，除已進行扣款，也要求提出報告及懲處。

市議員戴瑋姍指出，「亞洲億元投資徵件計畫」活動協辦廠商為「901兩岸青創聯盟」，其團隊人員多為台商創二代，活動指導單位-乾隆控股公司，原為香港上市公司，於2014年更名為國農控股公司，而國農控股公司又被河北省供銷合作社總社入股；這間合作社致力於農村經濟、農村金融、農資貿易，與青創產業毫無關係，結合「901兩岸青創聯盟」舉辦活動的背後，恐是中資入侵的跳板。

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