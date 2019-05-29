蔡憲浩致中執委公開信 建議表決徵召蔡英文競選連任

2019-05-29 10:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今繼續討論總統初選日程相關事宜。前民進黨中常委蔡憲浩今以終身黨員身分發出「致民進黨中執會委員的一封公開信」，提出5點建議。蔡憲浩表示，今天的案子是民進黨前所未有的難題，需要中執委先進們的智慧做出決定，因此他大膽建議，以中執會進行過半數的表決，徵召總統蔡英文繼續作為2020總統候選人。

蔡憲浩表示，他不代表任何派系，也絕對未與兩位候選人或其幕僚互動，也未曾向行政院長蘇貞昌報告。「我知道我這樣做必遭受各種批評，染黑染白染藍染黃甚至染紅，我都願意承擔。」

蔡憲浩說，黨的制度是非常重要的，但可惜的是，這次的初選，起跑點是不公平的。一切爭論的起因在蔡英文的民調，但蔡英文民調這3年會低，是因她提出多項長遠政策，如年金改革等，蔡英文提出政策時，是經過中常委討論及中執委同意，才進入立法院和行政院程序，但推動遭到藍營反制時，自己人也未強力辯護，結果卻要蔡總統一人承擔，「試問這樣公平嗎？」

蔡憲浩說，若堅持進行初選，不管結果如何都將造成黨的不信任、甚至分裂。此例一開，總統將不再信任她（他）所派任的行政院長、院長也不信任部長，民進黨人才培養必將中斷，甚至落入派系的鬥爭及恐怖平衡式的領導。過往黨在面對難以取捨的關鍵時，中執會絕對有其權力與資格可以決斷。

蔡憲浩表示，民進黨創黨至今已20餘年，曾執政、後在野，現又執政，期間黨有任何難以取捨的案件，都是中執會做最關鍵的決定，今天這個案子，更是民進黨前所未有的難題。所以，這件事需要各位中執委先進們的智慧、堅決與勇氣來做出決定。「因此，我大膽建議以中執會進行過半數的表決，徵召蔡英文同志繼續作為2020總統的候選人。」

蔡憲浩說，最後，他要懇請停止對前賴清德同志再做任何不理性的批評。賴清德是民進黨非常重要的資產，在民進黨未來的永續經營規劃中，具有舉足輕重的份量。他相信賴清德是一位有使命感、有理想、有愛心、勇於承擔的同志，賴清德積極爭取2020總統參選，他想也是因為使命感驅使所致，只是時機未到。「所以，我們需要繼續保護他，讓民進黨的優秀領導人才，能在未來持續帶領人民安穩地走在這條自由民主的大道。」

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