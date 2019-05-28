漢光演習擦撞意外 蔡總統：請大家繼續為演練中的國軍加油！

2019-05-28 21:12

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於今日漢光演習出現車輛擦撞事件，蔡英文總統今晚透過臉書表示，她已指示國防部務必提供最充分的照護。請大家繼續為演練中的國軍加油！

蔡總統強調，國家安全，要靠我們自己來守護！

蔡英文並說，身為三軍統帥，無論前方有什麼樣的困難和挑戰，她都會帶領大家一起克服。正在進行中的漢光演習，今天雖然出現一起車輛擦撞意外，她已指示國防部務必提供最充分的照護。請大家繼續為演練中的國軍加油！

總統強調，演習視同作戰，今天空軍主力戰鬥機、預警機在彰化戰備跑道起降的精實戰力，值得我們的肯定！

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