金門萬安演習 中國觀光客也淨空

2019-05-28 19:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地區軍民聯合防空（萬安42號）演習今天登場，原來滿街可見的中國觀光客，在事前宣導下也配合疏散避難，不過仍有零星在地人誤闖街頭被攔下；演習副統裁官鍾國文說，肯定金門的演習很成功，值得全國來觀摩。

曾經歷5次戰爭的外島金門，今天下午舉辦軍民聯合防空（萬安42號）演習，假想金門地區猝然遭受敵飛彈、飛機等襲擊，由軍、警等防情單位實施防情傳遞與發放防空警報，金門所有部隊、機關、學校及民眾配合實施30分鐘的防空疏散避難演練，藉以提升全民敵情警覺，強化防空戰備能力。

金門去年有約80萬名中國客進出，平日可見中國觀光客騎著電動車在街頭趴趴走，演習啟動的前一刻，中國客都能入境隨俗配合「公安」指引，疏散避難；但也有在地機車騎士，在民防總隊指揮官、縣長楊鎮浯及金防部副指揮官古勝文等人，陪同副統裁官鍾國文驅車到縣政府對面的工務處視察人員防空演練的前1分鐘，無預警出現在縣府大門口，嚇得協勤人員趕緊攔下，立刻送往縣府疏散。

副統裁官、警政署主任秘書鍾國文說，從警察局內部防情傳遞、按步就班的作業，沿路的交通管制和機關學校人員往地下室疏散情形，都顯示金門的防空演習與台灣本島不一樣，平常到處可見的中國觀光客，「今天都不知道跑哪裡去了？」肯定金門的防空演習值得全國觀摩，現場頒發加菜金給全體演訓單位，由民防總隊執行長、縣警局長張國雄代表接受。

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