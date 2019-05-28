李進勇案》民進黨立委爆國民黨竟偽造選票！

2019-05-28 21:06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院會今天進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，最後獲同意。不過，立法院民進黨團幹事長管碧玲痛批，國民黨不僅多次砸毀圈票處、偷走票匭、攜出選票、丟水球妨礙開票，更讓依法執行公務的議事人員多人受傷。甚至還偽造選票投入票匭，企圖造成選舉無效，令人不齒。

管碧玲表示，今日投票是依照依中央選舉委員會組織法，立法院依法進行同意權投票，為讓委員行使合法職權，在國民黨不斷阻擾、杯葛會議進行下，連日來的努力，都是為了讓會議及投票得以進行，讓立法權得以踐行。

管碧玲質疑，國民黨團從院會開始到下午4時的投票時間內，破壞票匭，將票匭搬走、將選票攜出議場外，惡意損毀立法院議場內投票場所之布置，到投票時間屆至，開票階段更蓄意以水球、肢體衝撞進行惡意之阻擾；身為歷經選舉產生的民意代表，卻對投、開票行為惡意阻撓，實非民主之福。

「立法院投票過程均全程錄影，媒體更全程拍攝，投票、開票過程均公開透明。」管碧玲強調，國民黨刻意領走選票後攜出議場外，再用他們偽造的選票投入票匭，企圖使開票的議事人員上當，如果得逞，料想國民黨將用以指摘選舉無效，所幸開票過程遭一眼識破。國民黨此種作弊行為，作賊喊捉賊，是國會行使同意權以來最令人不齒的作為。

管碧玲表示，去年1124大選的投票過程，中選會無法合理因應公投門檻下降後的選務所衍生的投票瓶頸，大家都感同身受。為因應新的公投時代，中選會主任委員更需要具有實務行政經驗、政策判斷能力。

民進黨團指出，李進勇曾任法官、律師、基隆市市長、內政部次長、法務部次長，各種歷練相當完整，是國家長期培養的人才，相信李進勇先生擔任中央選舉委員會主任委員適才適任，而他的作為立法院也可受監督，深信李進勇先生也將公正客觀行使他的職務。

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