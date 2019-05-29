不知凱道造勢要收費？ 他怒轟韓國瑜：不唬爛就不會從政

2019-05-29 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕韓粉舉辦的凱道誓師活動，日前傳出將對參與者收取800元報名費，高雄市長韓國瑜卻表示自己完全不知情。對此，時代力量立委徐永明痛批「不唬爛就不會從政嗎」？

6月1號高雄市長韓國瑜將參加在台北市凱達格蘭大道舉辦的誓師大會，網路流傳一張由旅行社舉辦的「108年6月1日挺韓大集合府前凱道一日遊」報名表，報名費800元，引發外界議論。不過韓國瑜卻指出，自己「毫不知情」，因為這是一場自發性的活動，他只是被動的參加。

對此，徐永明今（28）日在臉書發文，怒轟韓國瑜「不唬爛就不會從政」。徐表示，不知道、被動出席，完全撇清責任。就算到時被抓到有人花錢請走路工，也可以推說不知情；或是到場人數不到當初喊的十萬，也能辯解是自發參加、沒動員，絕對不是韓國瑜魅力不夠所致，怎麼扯都行。「全台灣都知道，周末凱道造勢就是為拉抬選總統氣勢，韓國瑜卻要每天睜眼說謊話，十足無賴行為」。

徐永明建議韓國瑜，與其每天說法一變再變，倒不如履行真正該負的政治責任，要選總統，就不要「帶職參選」；無心高雄市政，就儘快辭職，讓中央可以指派能用心市政的人來負責，並在3個月內完成新市長補選，讓高雄市政重回正軌。最後徐永明也奉勸韓國瑜要選總統，就先改掉每天唬爛的壞習慣，天天唬爛、天天擺爛，這對台灣社會、高雄市民、民主政治毫無貢獻。

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