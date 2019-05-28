陳其邁建議多念經 韓國瑜哈哈：好像他也該多念

2019-05-28 17:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜對於市長市被侵入，懷疑被監控？遭行政院副院長陳其邁打臉，建議韓國瑜多念經；韓國瑜今對此大笑數聲，說他覺得陳其邁好像也該多念經。

高雄市長韓國瑜辦公室遭人闖入，他事後質疑是不是遭監控？陳其邁則認為，不要用政治攻防模糊焦點，並要求韓國瑜指控要有證據，因為民進黨不會犯過去國民黨犯的錯誤，最後建議韓國瑜應該佛經再多念一點，太多這種政治攻防大可不必。

韓國瑜聽到陳其邁建議他多念經，笑了幾聲後說，他覺得「陳其邁副院長，好像也應該多念經」。

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