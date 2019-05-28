李進勇案》立院同意 李進勇出任中選會主委

2019-05-28 16:19

［記者謝君臨／台北報導］終於過了！立法院院會今行使中選會主委李進勇人事同意權案，國民黨立委質疑李政治背景濃厚不適任，強力杯葛，與民進黨立委爆發大規模肢體衝突，雙方從主席台一路「戰」到議場中央，藍委鄭天財更一度以「人肉坦克」之姿撞翻圈票棚，但投票仍持續至下午4點，稍早結果出爐，李的人事案以65張同意票強勢闖關成功。

針對李進勇人事案，藍綠兩黨都發動甲級動員，清晨不到6點，雙方就在議場門口對峙，7時許進入議場後，更為了搶占主席台爆發推擠衝突；國民黨立委蔣萬安與民進黨立委鍾佳濱僵持，無黨籍立委陳玉珍則爬上主席台，以側躺方式卡位，右手還環抱有「立院男神」稱號的蔣萬安身上，引發議論。

上午9點50分左右，民進黨立委藉著人數優勢，慢慢將國民黨立委推到主席台左側，清空主席台，而後院長蘇嘉全進入議場宣布開會，引發國民黨立委不滿隔空叫囂，大罵「丟臉」、「不要臉」、「院長下台」等語，並憤而將手持看板撕碎，丟向蘇嘉全，蘇則不為所動，僅回「謝謝」。

由於票匭一早就被國民黨團總召江啟臣、立委林為洲搬走，蘇嘉全裁示增設圈票棚及票匭，但一設置好，就被鄭天財「橫掃」，導致圈票棚破損、肢解，藍委更直接坐在票匭上，阻擋綠委投票，雙方你來我往，爆發嚴重肢體衝突，潑水、跳桌、扯掉門簾等行徑紛紛上演，連一旁無辜的議事人員也遭波及。

蘇嘉全見狀，強調行使同意權是委員的權益，請不要干擾投票進行，不要影響其他委員的權益，全國人民都在看，依程序進行的投票，絕對是合法的，請各位委員尊重其他委員投票的權利，「用這種暴力的方式，社會都在看，有些人坐在桌子上，這不太像國會議員，我們希望國會議員要懂得珍惜自己」。

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