67年前會議記錄指為附隨組織 婦聯會：黨產會穿鑿附會

2019-05-28 17:06

〔記者劉力仁／台北報導〕行政院黨產會官網在24日放上國民黨中央組織改造委員會於民國41年9月1日的會議紀錄「有關加強發揮婦女對反共抗俄力量之貢獻」，意圖證明婦聯會是國民黨的附隨組織，婦聯會今天痛批，穿鑿附會，「欲加之罪，何患無辭」。

根據黨產會說明，41年9月1日，國民黨中央組織改造委員會第392次會議通過「健全婦女團體基層組織加強黨的領導推行總動員工作實施辦法」，辦法中明訂「中華婦女反共抗俄聯合會所屬縣市之分支會機構及工作隊，應愈健全其組織，以加強發揮婦女對反共抗俄力量之貢獻。」

史料也顯示，國民黨曾訂定出多項實施要點，包括「凡年滿18歲以上之優秀婦女，均應納入組織，並以每戶有一婦女參加為原則」，「鄉鎮級婦女會也應當普遍成立。」其中更要求「輔導婦女展開反共抗俄文化宣傳工作，積極展開文化改造運動。」

婦聯會回應，民國38年政府來台宣布戒嚴，成立「中央組織改造委員會」，為國民黨最高權力機構。在當時黨政合一的情況下，所有人民與團體均在其覆蓋之下，舉凡公會、漁會、工商、青年、婦女團體等都訂有總動員工作實施辦法。

在「健全婦女團體基層組織加強黨的領導推行總動員工作實施辦法」中，分為「健全婦女團體組織」及「加強黨的領導」兩大部分。與國民黨關係密切的列在「加強黨的領導」部分。婦聯會列在「健全婦女團體組織」部分，其中只有一款寫道「中華婦女反共抗俄聯合會所屬縣市之分支機構及工作隊，應愈健全其組織，以加強發揮婦女對反共抗俄力量之貢獻」。

婦聯會表示，當時「反共抗俄」為全國一致性目標，最高權力機構要求全國各個團體發揮「反共抗俄」力量，與是否為國民黨附隨組織毫無關係。

婦聯會係自主之婦女團體，內部並無國民黨黨團，所作所為依循創立宗旨，進行愛國敬軍、服務社會的各項業務。黨產會「先射箭再畫靶」，先逕行認定婦聯會為國民黨的附隨組織，再斷章取義方式提出所謂證據，明顯濫權。

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