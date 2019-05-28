來去總統府住一晚！ 小英邀全球背包客入住正宗「總統套房」

2019-05-28 16:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕中華文化總會舉辦「來去總統府住一晚」活動，今天下午在總統府召開記者會說明，將由台灣女主人蔡英文總統，親自敞開總統府大門，邀請全世界的朋友，免費夜宿總統府一晚，體驗世界唯一真正的「總統套房」。活動不僅是台灣首次，也是世界上首個總統府開放給國外旅客入住的全新體驗。

記者會也公布由蔡總統親自入鏡拍攝的「來去總統府住一晚」活動前導影片，並宣布由旅遊作家謝昕璇（CC）擔任宣傳大使。

中華文化總會說，台灣人親切的笑容、熱情的個性、對各文化的尊重，成了我們最美麗的風景。今年適逢總統府建築落成百年，台灣做為全世界最友善的國家之一，特別以「人民的總統府」出發，扭轉總統府過去作為威權的象徵，讓這棟百年古蹟變身成為全球最友善的旅居中繼。

文總說明，「來去總統府住一晚」由台灣女主人蔡英文總統親自敞開總統府大門，邀請全世界的朋友，免費夜宿總統府一晚，體驗世界唯一真正的「總統套房」，讓每一位住宿體驗者成為台灣的「友善宣傳大使」，透過他們的夜宿旅遊評價，將台灣的友善帶向國際，讓世界看見台灣

總統府發言人林鶴明表示，這是全球首創，開放總統府提供一般背包客申請入住，希望透過觀光，增加台灣的國際能見度。歡迎不限國籍，全世界對台灣有興趣的朋友，一起來體驗台灣的友善、感受台灣的自由。

文化總會副秘書長李厚慶說明，「來去總統府住一晚」活動邀請國際觀光客近距離體驗總統府，包含在總統府次級建築住宿一晚及VIP級客製化行程等。詳細入住申請辦法預計今年8月公布，歡迎世界各國旅客報名，將針對報名旅客提出的計畫進行評選，目前規劃錄取20組國際旅客，每週一組可入住一個晚上。

至於評選機制為何，林鶴明說，例如若報名的旅客有使用臉書、YouTube等社群工具，有助於宣傳台灣觀光的話，都有利於獲選。此外，入住旅客除了既有的遴選機制，也須符合府區的安全規劃，將配合國安要求處理。

謝昕璇說，「來去總統府住一晚」活動很特別，台灣可能是全世界第一個開放背包客申請入住總統府的地方，希望邀請全世界所有的旅客來感受台灣的人情味。

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